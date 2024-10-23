Как пользоваться электронной очередью в ТЦК: объяснение Минобороны

Обновить военно-учетные данные теперь можно без длинных очередей: в Украине заработала электронная система записи в территориальные центры комплектования.

Министерство обороны совместно с командованием Сухопутных войск внедрили сервис онлайн-записи в ТЦК, которая с мая 2024 года доступна во всех областях Украины. Это важный шаг в диджитализации государственных услуг, что упрощает процедуру военного учета и оптимизирует работу центров комплектования.

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Как записаться на прием онлайн:

Посетить официальный сайт Минобороны Выбрать соответствующий ТЦК по месту учета Заполнить форму персональными данными (ФИО, телефон, email) Подтвердить введенную информацию

После регистрации система отправит SMS с датой и временем приема. Военнообязанному необходимо прибыть в избранный ТЦК в определенное время.

Этот сервис позволяет эффективно планировать свое время и избегать длинных очередей при оформлении военно-учетных документов.

Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.

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