В Канаде нашли письмо, которое бросила в океан девочка из Титаника: что написано

Ученые из Канады изучают загадочное письмо, которое, вероятно, выбросила в Атлантический океан девочка, находившаяся на борту Титаника. Это письмо, датированное 1912 годом, действительно существует, но исследователи рассматривают возможность его фальсификации.

Об этом пишет HB.

Весенним днем 1912 года 12-летняя Матильда Лефевр вместе с матерью, братьями и сестрами совершала путешествие на корабле по Атлантике, мечтая о встрече с родственниками в Соединенных Штатах после долгой разлуки. К сожалению, их объединение не осуществилось, поскольку кораблем на котором они направлялись в США был знаменитым "Титаником", потерпевшим катастрофу.

Команда исследователей из Университета Квебека решила выяснить, действительно ли письмо, найденное на побережье Канады, принадлежало Матильде Лефевр более века назад.

"Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантического океана. Через несколько дней мы доберемся до Нью-Йорка", - так звучит содержание письма. "Если кто-то его найдет, пожалуйста, сообщите семье Лефевр в Львене".

Сообщения с подписью "Матильда Лефевр" были обнаружены семьей из Нью-Брансвика на песчаном побережье у залива Фанди.

"Пока нам не удалось выявить признаки подделки", - рассказал профессор истории и археологии Университета Квебека Николя Бодри, занимающегося исследованием письма. По его словам, известно, что Матильда Лефевр действительно была пассажиркой "Титаника".

"Она была дочерью Франко Лефевра, шахтера из северной Франции, отправившегося искать счастья в Америке", - добавил Бодри.

Франк Лефевр нашел работу в американском шахтерстве штата Айова и перебрался туда со своими четырьмя старшими детьми. После получения достаточной суммы денег он пригласил свою жену и четырех младших детей, в частности Матильду, присоединиться к нему.

Команда ученых должна установить дату письма, используя радиокарбоновый анализ материалов, на которых он был написан, а также бутылку, в которой его нашли, и его затычку.

Читайте также: В Польше нашли старинное сокровище, скрытое в керамическом кувшине (фото)

"Сейчас материалы соответствуют тому времени, но это не исключает возможность подделки или розыгрыша", - отметил Бодри.

В то время мистификации были популярны, поскольку пресса часто публиковала морские истории, которые привлекали внимание читателей.

"Именно поэтому команда сосредотачивает внимание также на анализе почерка и языка, использованного в письме", - подчеркнул Бодри.

В общем, еще рано делать выводы по поводу подлинности письма, и существует вероятность, что точный ответ на этот вопрос так и не найдут.

Напомним, в Румынии металлоискатели обнаружили в лесу клад со средневековыми монетами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !