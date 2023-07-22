У Канаді знайшли лист, який кинула в океан дівчинка з Титаніка: що написано

Учені з Канади вивчають загадковий лист, який, ймовірно, викинула до Атлантичного океану дівчинка, що перебувала на борту Титаніка. Цей лист, датований 1912 роком, насправді існує, але дослідники розглядають можливість його фальсифікації.

Про це пише HB.

Весняним днем 1912 року 12-річна Матильда Лефевр разом із матір'ю, братами та сестрами здійснювала подорож на кораблі Атлантикою, мріючи про зустріч з родичами у Сполучених Штатах після довгої розлуки. Нажаль, їх об'єднання не здійснилось, оскільки кораблем на якому вони прямували до США був знаменитим "Титаніком", що зазнав катастрофи.

Команда дослідників з Університету Квебеку вирішила з'ясувати, чи лист, який був знайдений на узбережжі Канади, дійсно належав Матильді Лефевр понад століття тому.

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"Я кидаю цю пляшку у море посеред Атлантичного океану. Через декілька днів ми доберемося до Нью-Йорка", - так звучить зміст листа. "Якщо хтось його знайде, будь ласка, повідомте родину Лефевр у Левені".

Повідомлення з підписом "Матильда Лефевр" було виявлено сім'єю з Нью-Брансвіка на піщаному узбережжі біля затоки Фанді.

"Поки що нам не вдалося виявити ознаки підробки", - розповів професор історії та археології Університету Квебеку Ніколя Бодрі, який займається дослідженням листа. З його слів відомо, що Матильда Лефевр дійсно була пасажиркою "Титаніка".

"Вона була дочкою Франка Лефевра, шахтаря з північної Франції, який вирушив шукати щастя в Америці", - додав Бодрі.

Франк Лефевр знайшов роботу в американському шахтарстві штату Айова і перебрався туди зі своїми чотирма старшими дітьми. Після отримання достатньої суми грошей, він запросив свою дружину та чотирьох молодших дітей, зокрема Матильду, приєднатися до нього.

Команда науковців повинна встановити дату листа, використовуючи радіокарбоновий аналіз матеріалів, на яких він був написаний, а також пляшку, в якій його знайшли, та її затичку.

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"Зараз матеріали відповідають тому часу, та це не виключає можливість підробки або розіграшу", - зазначив Бодрі.

На той час містифікації були популярними, оскільки преса часто публікувала морські історії, які привертали увагу читачів.

"Саме тому команда зосереджує увагу також на аналізі почерку і мови, використаної в листі", - підкреслив Бодрі.

Загалом, ще зарано робити висновки щодо автентичності листа, і існує ймовірність, що точну відповідь на це питання так і не знайдуть.

Нагадаємо, в Румунії металошукачі знайшли в лісі скарб із середньовічними монетами.

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