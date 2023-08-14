В Казахстане археологи раскопали 2000-летнюю пирамиду с сокровищами

Археологи из Евразийского национального университета (ЕНУ) обнаружили шестиугольную пирамиду, датируемую ранним бронзовым возрастом примерно в 2000 году до нашей эры.

Пирамида была обнаружена на археологическом участке Кирикунгир, который находится у села Токтамис, расположенного в Абайской области Казахстана.

Предыдущие раскопки, проведенные с 2014 года, обнаружили скопление курганов времен гун и сак, содержащих погребальные отложения керамических сосудов, жертвоприношений пищи и бронзовых бусин, сообщается на сайте ЕНУ.

"Пирамида построена с высокой точностью", — сказал Улан Умиткалиев с кафедры археологии и этнологии ЕНУ. По его словам, это очень изощренная и сложная структура.

Читайте также: В Сербии шахтеры во время работ нашли древний римский корабль ІІІ-IV века

По словам исследователей, структура имеет шестиугольную форму, каждая из шести сторон имеет 12,8 метра в длину. В интерьере есть несколько круглых элементов, а на наружных стенах изображены животные, в том числе изображения лошадей.

Во время раскопок были найдены керамика, золотые серьги и различные украшения.

"Обнаружение лошадиных костей вокруг сооружения свидетельствует, что это было связано с культом лошади, важного животного, которое обожали люди, населявшие евразийскую степь", – отмечают в Институте.

Открытие пирамиды является значительным, поскольку это самая древняя пирамида, обнаруженная в Казахстане. Это также свидетельствует о высоком уровне развития культуры обитателей евразийской степи в бронзовом возрасте.

Археологи продолжают раскопки, и они надеются найти больше информации о назначении пирамиды и ее культурном значении.

Напомним, в Китае нашли удивительный череп, которому сотни тысяч лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!