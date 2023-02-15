В Кении обнаружили каменные орудия возрастом 2,9 млн лет (фото)

Археологи в Кении обнаружили одни из самых древних каменных орудий, которые когда-либо использовали древние люди. Находка датируется возрастом примерно 2,9 миллиона лет.

Это показало, что инструменты использовали другие ветви ранних людей, а не только предки Homo Sapiens. Об этом пишет NATURE WORLD NEWS.

Инструменты использовались для рубки бегемотов и измельчения растительных материалов, таких как клубни и фрукты.

Ранее учёные считали, что орудие Олдова, разновидность простых каменных орудий, использовали только предки Homo Sapiens, группа, включающая наш вид и наших ближайших родственников.

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Однако на месте раскопок в Ньяянге, на полуострове Хома в Кении, окаменелостей Homo Sapien обнаружено не было.

Зато были два крепких коренных зуба особи из рода парантропов, обладающих обезьяньими и человеческими характеристиками, а также 330 каменных орудий.

"С помощью этих инструментов вы можете раздавить лучше, чем коренной зуб слона, и порезать лучше, чем клык льва", – сказал профессор Рик Поттс.

Ранее, ученые обнаружили одну, возможно, наиболее девственную окаменелость динозавра с сохраненной кожей и лицом.

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