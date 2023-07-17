В "Киев Цифровой" теперь можно оплатить коммуналку: как это сделать

Как оплатить коммуналку в приложении Киев Цифровой

Новый способ оплаты коммунальных услуг в Киеве с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой" доступен жителям столицы. Петр Оленич, заместитель мэра Киева, сообщил эту возможность в своем Телеграмм-канале.

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"Вы просили – мы сделали. В "Киев Цифровой" теперь можно оплачивать коммунальные услуги", – написал он.

Для этого достаточно добавить свой адрес в приложении. Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, а клиент получает уведомление, когда поступает платежка.

С 10 июля у жителей Киева есть возможность отказаться от бумажных счетов-сообщений для оплаты жилищно-коммунальных услуг и воспользоваться только электронными версиями.

Мобильное приложение "Киев Цифровой" создано для жителей Киева и содержит разнообразные электронные сервисы, в том числе оплату за проезд в общественном транспорте и парковке.

Напомним, ранее Ткаченко отмечал, что до конца 2022 года планируется привлечь ведущие украинские институты для определения наилучшего метода демонтажа советского герба.

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