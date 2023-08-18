В Киеве было совершено покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура (фото)

Вчера в 7:50 утра произошла попытка покушения на заместителя Председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Инцидент произошел в центре города.

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Со вчерашнего дня распространялись определенные неофициальные слухи, пишет Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Дмитрий Гетьманцев у себя в Telegram, но полиция просила воздержаться от разглашения любой информации до утра.

По предварительным данным, заместителя Председателя ГНС атаковали лица, которые могут иметь связь со схемами, утратившими свою законность и вышедшими за пределы закона. К счастью, благодаря реакции подразделений уголовного розыска удалось избежать трагедии.

"Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола! Злоумышленники – исполнители задержаны и дают показания на заказчиков", – пишет Гетьманцев.

Лица, совершившие нападение, уже задержаны и сотрудничают с правоохранителями, чтобы предоставить исчерпывающую информацию о возможных заказчиках этого акта.

Напомним, ДБР сообщило о подозрении бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову 22 июля. Зеленский подтвердил подозрение.

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