В Киеве готовятся к мощному снегопаду: власти обратились к киевлянам с предупреждением

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о мощном снегопаде в ночь с 10 на 11 января. Он также призвал водителей воздержаться от поездок во время непогоды.

По его словам, для очистки дорог планируется привлечь 227 единиц спецтехники. Об этом Кличко написал на своем канале в Telegram.

"Синоптики прогнозируют ночью в столице мощный снегопад и понижение температуры. Дорожники уже приступили к превентивной обработке улиц противогололедными средствами. В течение ночи для очистки дорог, мостов и тротуаров планируем привлечь 227 единиц спецтехники", – говорится в сообщении.

Он также призвал водителей не парковать автомобили там, где они будут мешать работе снегоуборочной техники.

"Обращаюсь к водителям воздержаться от поездок на авто во время непогоды и быть осторожными и внимательными на дорогах. И не паркуйте авто там, где они будут мешать работе снегоуборочной техники. В частности – вдоль дорог и проездов", – добавил Кличко.

Напомним, синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупредили о значительном ухудшении погоды в Украине.

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