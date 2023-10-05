В Киеве работает прием каштанов: где сдать и сколько можно заработать

Где в Киеве можно сдавать каштаны

В столице Украины, городе Киеве, стартовал новый инициативный проект по приему вторсырья – каштанов. Соответствующие пункты приема начали функционировать в городе, и они уже приобрели популярность среди местных жителей.

Собранные каштаны подаются для дальнейшей обработки фармацевтическим компаниям, которые используют их как сырье для производства различных медицинских препаратов. Этот процесс выгоден, поскольку каштаны содержат полезные вещества, которые могут быть использованы в медицине, пишет bzh.life.

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Цена за килограмм каштанов в Киеве составляет примерно 4 гривны, что создает стимул для местных жителей собирать это вторсырье и приносить его в специальные пункты приема.

Пункты приема вторсырья в Киеве находятся по следующим адресам:

Улица Школьная, 59 Улица Евгения Маланюка, 112 Улица Михаила Грушевского, 6 Улица Гагарина, 12 Улица Грушевского, 1А Улица Чудновского 7A Улица Ованеса Туманяна, 1- Улица Александра Сабурова, 3А Улица Елены Телиги, 25Б Оболонский проспект, 28Г Улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24

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