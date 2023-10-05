У Києві працює прийом каштанів: де здати і скільки можна заробити

У столиці України, місті Києві, стартував новий ініціативний проєкт щодо прийому вторсировини – каштанів. Відповідні пункти прийому почали функціонувати у місті, і вони вже набули популярності серед місцевих жителів.

Зібрані каштани подаються на подальшу обробку фармацевтичним компаніям, які використовують їх як сировину для виробництва різноманітних медичних препаратів. Цей процес є вигідним, оскільки каштани містять корисні речовини, які можуть бути використані в медицині, пише bzh.life.

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Ціна за кілограм каштанів у Києві становить приблизно 4 гривні, що створює стимул для місцевих жителів збирати цю вторсировину та приносити її до спеціальних пунктів прийому.

Пункти прийому вторсировини в Києві знаходяться за наступними адресами:

Вулиця Шкільна, 59 Вулиця Євгена Маланюка, 112 Вулиця Михайла Грушевського, 6 Вулиця Гагаріна, 12 Вулиця Грушевського, 1А Вулиця Чудновського 7A Вулиця Ованеса Туманяна, 1- Вулиця Олександра Сабурова, 3А Вулиця Олени Теліги, 25Б Оболонський проспект, 28Г Вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24

Раніше ми писали про те, як каштани на підвіконні можуть допомогти вашій оселі позбутись павуків.

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