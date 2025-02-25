В Киеве снова резко ухудшилось качество воздуха: подробности

Сегодня, 25 февраля, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за повышенной концентрации взвешенных частиц. По данным SaveEcoBot, наибольшее загрязнение наблюдается в Святошинском, Подольском и Дарницком районах столицы.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. "Вероятной причиной ухудшения качества воздуха является накопление пыли, поскольку маловетренная погода и повышенное атмосферное давление не способствуют рассеиванию вредных примесей", - отмечается в сообщении.

К улучшению ситуации киевлянам рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

употреблять больше воды;

по возможности включить воздухоочиститель на максимальную мощность.

Напомним, в Киеве снова высокий уровень загрязненности воздуха.

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