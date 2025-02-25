У Києві знову різко погіршилась якість повітря: подробиці
Сьогодні, 25 лютого, у Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через підвищену концентрацію завислих частинок. За даними SaveEcoBot, найбільше забруднення спостерігається у Святошинському, Подільському та Дарницькому районах столиці.
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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. "Ймовірною причиною погіршення якості повітря є накопичення пилу, оскільки маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск не сприяють розсіюванню шкідливих домішок", — зазначається в повідомленні.
До покращення ситуації киянам рекомендують:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- вживати більше води;
- за можливості увімкнути очищувач повітря на максимальну потужність.
Нагадаємо, у Києві знову високий рівень забрудненості повітря.
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