В Киеве снова резко ухудшилось качество воздуха: подробности
Сегодня, 25 февраля, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за повышенной концентрации взвешенных частиц. По данным SaveEcoBot, наибольшее загрязнение наблюдается в Святошинском, Подольском и Дарницком районах столицы.
Читайтетакже: Синоптики шокировали прогнозом погоды на февраль: где будет весна, а какие области завалит снегом в последний месяц зимы
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. "Вероятной причиной ухудшения качества воздуха является накопление пыли, поскольку маловетренная погода и повышенное атмосферное давление не способствуют рассеиванию вредных примесей", - отмечается в сообщении.
К улучшению ситуации киевлянам рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- употреблять больше воды;
- по возможности включить воздухоочиститель на максимальную мощность.
Напомним, в Киеве снова высокий уровень загрязненности воздуха.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!