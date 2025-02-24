У Києві знову високий рівень забрудненості повітря: не виходьте з дому без потреби та закрийте вікна

У столиці спостерігається підвищена концентрація завислих часток у повітрі, що свідчить про високий рівень забрудненості. Станом на 07:00 24 лютого 2025 року індекс якості повітря, розрахований за методикою NowCast (US EPA), досягнув 140.

Погіршення повітря спричинене накопиченням завислих часток пилу. Атмосферний тиск залишається високим, а слабкий вітер не сприяє розсіюванню забруднюючих речовин. Про це повідомляє КМДА та дані сайту SaveEcoBot.

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Як забруднене повітря впливає на здоров'я?

Такий рівень забруднення вважається шкідливим для чутливих груп населення. Він може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями дихальних шляхів, зокрема астмою, а також у тих, хто має серцево-судинні хвороби. Найбільш вразливими є діти та літні люди.

Станом на 08:00 вологість повітря у Києві становила 60%.

Як вберегтися від впливу забрудненого повітря?

Жителям столиці рекомендується:

тримати вікна зачиненими;

проводити вологе прибирання;

пити більше води;

використовувати очищувач повітря;

обмежити перебування на вулиці.

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