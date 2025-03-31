За последние полгода стоимость жилья на вторичном рынке Киева заметно выросла. Цены за квадратный метр поднялись на 8,69%, что эквивалентно почти 5 000 грн – со средних 57 242 грн до 62 214 грн. Расчет произведен на основе общей стоимости недвижимости без учета количества комнат.

По данным M2bomber, в течение года цены на квадратный метр жилья на вторичном рынке Киева выросли на 5%, что составляет почти 3 000 грн. Однако за последний месяц наблюдалось снижение стоимости на 2,32% (около 1 600 грн), что может свидетельствовать о начале нового тренда – постепенного удешевления жилья.

В Киеве существенно подорожали квартиры: какие сейчас цены В Киеве существенно подорожали квартиры: какие сейчас цены

В каких районах самые дешевые квартиры

Аналитики отмечают, что в разных районах Киева стоимость квадратного метра колеблется в пределах от 46 924 до 102 799 грн. Таким образом, разница между самыми дорогими и самыми дешевыми предложениями составляет 55 875 грн, что означает: за цену одного "квадрата" в элитном районе можно приобрести более двух квадратных метров в более бюджетном районе.

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В Святошинском районе зафиксирована самая низкая средняя стоимость жилья – 46 924 грн за квадратный метр. Далее в рейтинге идут:

Днепровский – 48 942 грн;

Деснянский – 49 606 грн;

Дарницкий – 55 950 грн;

Голосеевский – 62 270 грн;

Подольский – 62 214 грн;

Соломенский – 62 853 грн;

Шевченковский – 65600 грн;

Оболонский – 66 412 грн.

По данным аналитиков, самое дорогое жилье расположено в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра составляет 102 799 грн.

Какая самая распространенная цена за "квадрат" в 1-комнатных квартирах

Аналитики отмечают, что самой распространенной ценой за квадратный метр в однокомнатных квартирах является 48 000 грн – именно с такой стоимостью подано 9,6% объявлений о продаже жилья. Кроме этого, часто встречаются и такие ценовые предложения:

44 800 грн – 7,6% объявлений;

51 200 грн – 7%.

В самом дешевом сегменте встречаются объявления о продаже квартир с расчетом стоимости квадратного метра в 3 200 грн. Однако их доля незначительна – всего 0,6% от общего количества.

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на недвижимость под Киевом превысили довоенный уровень.

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