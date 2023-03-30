В Киево-Печерской Лавре провокаторы и верующие УПЦ МП обругали председателя комиссии Минкульта (видео)

Марьяну Томину, главу комиссии Министерства культуры, во время ее визита в Киево-Печерскую Лавру обругали верующие московской церкви. К сожалению, эта ситуация снова превратилась в пропагандистский материал со стороны УПЦ МП и ее активистки Виктории Кохановской, которая обвиняет Томина в провокации и неуважении верующих.

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Защитницей якобы "права" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре оказалась провокатор Виктория Кохановская, которая под видом правозащитницы занимается провокациями в отношении верующих ПЦУ и "спамит" правоохранителей безосновательными заявлениями о якобы "ущемлении прав" московской церкви. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным источников, 39-летняя Виктория Кохановская родом из Каменец-Подольского Хмельницкой области. Ее попытки защитить УПЦ Московского патриархата известны уже давно.

Ранее Оксана Кохановская пыталась помешать присоединению общины Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни к Православной церкви Украины (ВЦУ). Кохановская организовала группу поддержки, включая новорожденных детей, и заблокировала автобусами доступ в храм. Она также требовала от полиции возбудить уголовное дело против мэра Рожища и угрожала полицейскому. В интернете появилось видео из разговора Кохановской с правоохранителем, в котором она использовала ненормативную лексику, несмотря на свои ранее высказанные возражения по поводу такого языка.

Кроме того, Кохановская распространяла фейки о поддержке Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) и зарегистрировала общественную организацию "Женская сила Украины" для поддержки МП. Члены организации, включая саму Кохановскую, привлекаются к созданию конфликтных ситуаций вокруг культовых зданий ПЦУ и выражают враждебность и ненависть к людям по их религиозным убеждениям.

Недавно Кохановская угрожала властям провести "крестный ход" УПЦ МП в ответ на выдворение представителей русской церкви из Киево-Печерской лавры. Она пыталась помешать работе журналистов, назвав себя "юристом" и "правозащитником".

Напомним, ранее мы писали о последней службе 29 марта, когда УПЦ МП должны были покинуть заповедник.

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