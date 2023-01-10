В Китае обнаружили древнюю жертвенную яму с нефритовыми реликвиями (фото)

В китайской провинции Аньхой археологи нашли при раскопках жертвенную яму старше 5300 лет. В ней содержались также нефритовые реликвии.

Как сообщает Miami Herald, в Институте культурных реликвий и археологии провинции Аньхой сообщили, что жертвенная яма была шириной почти 4 метра и почти полмерта в глубину. В ней находились сотни неолитических артефактов, включая нефритовые инструменты и глиняную посуду.

"Открытие было сделано на развалинах Линцзятань, древнем археологическом месте вдоль реки Янцзы в китайской провинции Аньхой", – говорится в сообщении.

Ученые рассказали, что жертвенная яма была украшена глиняным кирпичом, в нем внутри содержались каменные орудия. Они считают, что в этой яме древние китайцы сжигали нефрит – это была часть церемониального жертвоприношения.

В провинции Аньхой археологи также получили на поверхность более 400 артефактов, среди которых бусины, браслеты, расчески и другие аксессуары из нефрита. Посреди этих украшений был нефритовый предмет в форме дракона.

Ранее в Турции археологи обнаружили римский замок возрастом 1700 лет, который использовался в качестве КПП для торговцев.

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