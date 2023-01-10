У Китаї знайшли стародавню жертовну яму з нефритовими реліквіями (фото)

У китайській провінції Аньхой археологи знайшли під час розкопок жертовну яму віком понад 5300 років. У ній містилися також нефритові реліквії.

Як повідомляє Miami Herald, в Інституті культурних реліквій та археології провінції Аньхой повідомили, що жертовна яма була шириною майже 4 метри та майже пів мерта у глибину. У ній знаходилися сотні неолітичних артефактів, серед яких нефритові інструменти та глиняний посуд.

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"Відкриття було зроблено на руїнах Лінцзятань, стародавньому археологічному місці вздовж річки Янцзи в китайській провінції Аньхой", – йдеться у повідомленні.

Науковці розповіли, що жертовна яма була прикрашена глиняною цеглою, у ній всередині містилися кам'яні знаряддя. Вони вважають, що у цій ямі стародавні китайці спалювали нефрит – це було частиною церемоніального жертвопринесення.

У провінції Аньхой археологи також дістали на поверхню понад 400 артефактів, серед яких намистини, браслети, гребінці та інші аксесуари з нефриту. Серед цих прикрас був нефритовий предмет у формі дракона.

Раніше у Туреччині археологи виявили римський замок віком 1700 років, який використовувався як КПП для торговців.

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