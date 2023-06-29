В Китае представили первый в мире двигатель, работающий на аммиаке

Китайская компания Guangzhou Automotive Group (GAC) объявила о разработке двухлитрового двигателя внутреннего сгорания, работающего на жидком аммиаке. Этот двигатель считается первым в мире двигателем такого типа для легковых автомобилей, сообщает New Atlas.

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Благодаря использованию аммиака, этот двигатель почти не выбрасывает вредные вещества в атмосферу. GAC объявила на недавней презентации Tech Day, что она разработала 2,0-литровый двигатель, способный безопасно и эффективно сжигать жидкий аммиак. По данным Bloomberg, GAC заявляет о максимальной выходной мощности 120 кВт (161 л.с.) и сокращении выбросов углерода на 90% по сравнению с обычным топливом.

Аммиак уже давно рассматривается как экологически чистое топливо конструкторами. Его планируют использовать в грузовом транспорте, железнодорожном транспорте, морских судах и авиации.

Аммиак чаще всего используется в качестве носителя водорода. Его не нужно охлаждать до сверхнизких температур или сжимать до больших давлений. Водород выделяется из аммиака и используется в топливных элементах, где участвует в выработке электроэнергии.

Предлагаем узнать новое изобретение ученых, которое не повредит даже детям, которые его могут проглотить.

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