В Кремле будет дворцовый переворот: астролог дал прогноз по срокам завершения войны в Украине

Май и июнь 2023 года будут переломными в войне Украины и России, уже в ближайшее время появятся предпосылки к завершению боевых действий. Российскому диктатору Владимиру Путину грозит смерть.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. "Полное прекращение боевых действий последует после смерти диктатора Владимира Путина. Уже летом его может не быть в живых. Есть вероятность, что его убьют. Затем в Кремле последует дворцовый переворот. После этого закончится война в Украине", – отметил он.

Астролог уточнил, что около 5 мая может произойти масштабная атака дронами на Россию, после чего последуют взрывы на российских складах с боеприпасами

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.