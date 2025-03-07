В Кремле отвергли вероятность компромисса и прекращение огня в войне с Украиной

Москва категорически исключает возможность любых уступок на будущих мирных переговорах по войне в Украине. В Кремле заявили о недопустимости компромиссов, отказались рассматривать возможность размещения миротворческих сил на украинской территории и отрицали вариант прекращения огня путем переговоров.

В ходе посещения московского отделения Фонда "Защитники Отечества" 6 марта Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена уступать и стремится достичь таких условий мира, которые гарантируют ей долгосрочную безопасность. Он также объявил 2025 год "Годом защитника Отечества", что, по мнению аналитиков, свидетельствует о мобилизационных усилиях Кремля и дальнейшей поддержке войны против Украины. Кроме того, Путин заявил, что Россия не откажется от "собственной" территории во время возможных переговоров, имея в виду временно оккупированные украинские земли. Об этом пишет ISW.

Читайте также: У Трампа назвали условие возобновления переговоров с Зеленским

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что Москва не будет рассматривать никаких предложений по размещению европейских миротворческих сил в Украине. Он отметил, что подобные действия будут приравнены к развертыванию сил НАТО, а значит, Россия будет расценивать их как непосредственное участие Североатлантического союза в войне. Представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что для Кремля неприемлемы какие-либо инициативы, которые могут способствовать военному усилению Украины или предоставить ей возможность перегруппировать силы на фронте.

Лавров добавил, что Россия будет настаивать на учете так называемых "первопричин" войны, среди которых прекращение расширения НАТО и предоставление РФ гарантий безопасности. По его словам, бывший президент США Дональд Трамп якобы понимает эти требования, в то время как европейские страны их игнорируют. Лавров также подчеркнул, что любое мирное соглашение должно учитывать необходимость прекращения расширения НАТО, которое, по мнению Кремля, "поглощает" Украину и создает угрозы России. Российские чиновники систематически используют тезис о "первопричинах", чтобы оправдать собственную агрессию, переложить ответственность за войну на Запад и Украину и требовать от НАТО отказа от политики открытых дверей.

Напомним, Трамп предложит Конгрессу план прекращения войны в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!