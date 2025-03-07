У Кремлі відкинули ймовірність компромісу та припинення вогню у війні з Україною

Москва категорично відкидає можливість будь-яких поступок на майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні. У Кремлі заявили про неприпустимість компромісів, відмовилися розглядати можливість розміщення миротворчих сил на українській території та заперечили варіант припинення вогню шляхом переговорів.

Під час відвідування московського відділення Фонду "Захисники Вітчизни" 6 березня Володимир Путін наголосив, що Росія не має наміру поступатися та прагне досягти таких умов миру, які гарантують їй довгострокову безпеку. Він також оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни", що, на думку аналітиків, свідчить про мобілізаційні зусилля Кремля та подальшу підтримку війни проти України. Крім того, Путін заявив, що Росія не відмовиться від "власної" території під час можливих переговорів, маючи на увазі тимчасово окуповані українські землі. Про це пише ISW.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час пресконференції заявив, що Москва не розглядатиме жодних пропозицій щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні. Він зазначив, що подібні дії будуть прирівняні до розгортання сил НАТО, а отже, Росія розцінюватиме їх як безпосередню участь Альянсу у війні. Речниця МЗС РФ Марія Захарова також підкреслила, що для Кремля неприйнятні будь-які ініціативи, які можуть сприяти військовому посиленню України або надати їй можливість перегрупувати сили на фронті.

Лавров додав, що Росія наполягатиме на врахуванні так званих "першопричин" війни, серед яких припинення розширення НАТО та надання РФ гарантій безпеки. За його словами, колишній президент США Дональд Трамп нібито розуміє ці вимоги, тоді як європейські країни їх ігнорують. Лавров також наголосив, що будь-яка мирна угода повинна враховувати необхідність припинення розширення НАТО, яке, на думку Кремля, "поглинає" Україну та створює загрози для Росії. Російські посадовці систематично використовують тезу про "першопричини", щоб виправдати власну агресію, перекласти відповідальність за війну на Захід і Україну та вимагати від НАТО відмови від політики відкритих дверей.

Нагадаємо, Трамп запропонує Конгресу план припинення війни в Україні.

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