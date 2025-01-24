В Кремле сообщили о готовности Путина пообщаться с Трампом

В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин готов к контактам с президентом США Дональдом Трампом, и Москва ждет ответных сигналов. Президент США Дональд Трамп также подтвердил свои намерения встретиться с Путиным, чтобы обсудить завершение полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

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"Путин готов, мы ждем сигналов. Все готовы. Здесь трудно делать предположения. Как только будет какая-то конкретика, мы вас проинформируем". Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал возможность контактов между лидерами России и США в ближайшие выходные.

По данным СМИ, Трамп поручил подготовить телефонный разговор с российским лидером, который должен стать первым шагом в организации предстоящей встречи.

Напомним, завершение войны должно быть победой Трампа, а не Путина.

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