В Крыму поражены большие десантные корабли россиян 'Ямал' и 'Азов', центр связи и несколько объектов ЧФ рф

В Крыму во время ночной атаки 24 марта Силы обороны Украины поразили российские большие десантные корабли "Ямал" и "Азов".

Также атакован узел связи и несколько объектов инфраструктуры россии. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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"Силы обороны Украины успешно поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры чф рф во временно оккупированном Севастополе", — говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму в ночь на 24 марта сообщалось о более чем 20 взрывах в разных частях полуострова.

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