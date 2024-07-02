В Крыму успешно атакован склад с 'шахедами' на мысе Фиолент (фото, видео)

Вечером 1 июля в оккупированном Крыму раздался ряд взрывов. Стало известно, что пострадал военный объект Черноморского флота рф, а именно – военная часть 99375 возле мыса Фиолент, район Севастополя.

В телеграм-канале "Досье Шпиона" утверждается, что удар был "нанесен с применением крылатых ракет неустановленного типа" по составу, где оккупанты хранили около сотни БПЛА Shahed (Герань-2).

Вас также заинтересует: В Луганской области HIMARS ударил по расположению оккупантов (видео)

Последствия попадания в военный объект в Крыму. Источник: t.me/dosye_shpiona Последствия попадания в военный объект в Крыму. Источник: t.me/dosye_shpiona

"Целью удара был состав из БПЛА "Shahed-136/Герань-2". Ориентировочное количество уничтоженного имущества - 90 ед. Информация о потерях среди личного состава отсутствует", — говорится в сообщении.

Тем временем Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает, что во время ракетной атаки произошло попадание в военную часть возле села Флотское в Балаклаве.

Отмечается, что атакованная российская военная часть в Балаклаве все еще дымится и горит.

Дым со стороны села Флотское в Балаклаве. Источник: t.me/Crimeanwind Дым со стороны села Флотское в Балаклаве. Источник: t.me/Crimeanwind

Дым со стороны села Флотское в Балаклаве. Источник: t.me/Crimeanwind Дым со стороны села Флотское в Балаклаве. Источник: t.me/Crimeanwind

Дым со стороны села Флотское в Балаклаве. Источник: t.me/Crimeanwind Дым со стороны села Флотское в Балаклаве. Источник: t.me/Crimeanwind

Дым со стороны села Флотское в Балаклаве. Источник: t.me/Crimeanwind Дым со стороны села Флотское в Балаклаве. Источник: t.me/Crimeanwind

Дым со стороны села Флотское в Балаклаве. Источник: t.me/Crimeanwind Дым со стороны села Флотское в Балаклаве. Источник: t.me/Crimeanwind

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что военная авиация Украины в Крыму 1 июля 2024 года нанесла сокрушительный удар по составу боеприпасов в Крыму: "В который раз "уничтожены" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно позициях оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника".

Напомним, в ночь на 30 июня дроны атаковали в Липецке одно из крупнейших предприятий черной металлургии рф.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!