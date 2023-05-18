В Крыму возле Бахчисарая взорвали железную дорогу: вагоны сошли с рельсов (фото)

Утром 18 мая в Крыму раздался взрыв. Он произошел на железной дороге в Симферопольском районе.

российские СМИ и Телеграм-каналы сообщают, что это была диверсия. В результате подрыва железнодорожного полотна сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, которые якобы были наполнены зерном.

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"Пять вагонов с зерном сошли с рельсов в районе Бахчисарая. По неподтвержденным данным, это произошло вследствие подрыва железнодорожного полотна. Официально власти еще не комментировали эту информацию. Однако Минтранс Республики сообщает о временной приостановке движения электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь. Пассажиров автобусами", – говорится в сообщении российских пабликов.

Так называемый советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено.

"Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", – сказал он, не сообщив причин.

В российских пабликах пишут, что взрыв по железной дороге в Симферопольском районе Крыма произошел в 8:20 утра.

Как сообщает "Крымская железная дорога", схождение грузового поезда с рельсов произошло из-за "вмешательства посторонних лиц", угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты, туда уже направлены восстановительные поезда. С рельсов сошло 8 вагонов, 5 из которых перевернулись.

А российские СМИ пишут, что в Крыму ищут подозреваемого в совершении диверсии на железной дороге. Вроде бы перед инцидентом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожный путь в месте, где позже с рельсов сошли вагоны. Неизвестный скрылся в лесу.

Напомним, 12 мая взрывы прогремели в Луганске на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Отмечалось, что взрыв произошел на заводе "Полипак" и у нефтебазы в Луганске. А 15 мая после серии утренних взрывов еще один произошел в центре Луганска в здании по улице Демехина, где расположен барбершоп The Brothers. В результате взрыва в барбершопе был ранен "министр внутренних дел ЛНР" и предатель Украины Игорь Корнет.

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