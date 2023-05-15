В Луганске новые 'прилеты': есть попадания по бывшему авиационному училищу (фото, видео)

Утром 15 мая в оккупированном Луганске прогремели несколько взрывов. Над городом поднялся столб дыма.

Местные жители в телеграм-каналах публикуют фото и видео последствий взрывов. Сообщается, что один из "прилетов" произошел на территории бывшего авиационного училища.

О двух других взрывах сообщают в районе автовокзала. В частности, представитель оккупационных властей Родион Мельник в Телеграм-канале написал: "Два прилета в район автовокзала в Луганске". Впоследствии он добавил, что "скорее всего ракеты. Бьют по тому же сценарию" и опубликовал фото со столбом дыма.

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Затем Мельник написал, что "возможно, целью удара была территория бывшего авиационного училища штурманов".

По его информации, состоялся "прилет" в район училища штурманов, "которое было ликвидировано еще в конце 90-х". Теперь там "недавно отреставрированное здание кадетского корпуса", – добавил он.

"Вероятнее всего удар нанесен британско-французскими ракетами Storm Shedow. Схема нанесения удара очень похожа на два предыдущих удара по Луганску", — также написал оккупант.

Напомним, 12 мая взрывы прогремели в Луганске на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Отмечалось, что взрыв произошел на заводе "Полипак" и у нефтебазы в Луганске.

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