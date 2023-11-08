В Луганске взорвали автомобиль с коллаборантом Михаилом Филипоненко, который был "председателем народной милиции"

Во временно оккупированном Луганске произошел инцидент, в результате которого был ликвидирован Михаил Филипоненко, коллаборант российских оккупационных сил, которого называли "депутатом" и бывшим "руководителем народной милиции". Взрыв произошел в автомобиле Филипоненко.

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Уведомление об этом инциденте было обнародовано российскими террористами в Telegram в среду, 8 ноября, информация об этом была предоставлена со ссылкой на сына Филипоненко.

По информации указывается, что в автомобиле коллаборанта произошел взрыв, повлекший смертельные ранения Филипоненко.

По данным движения "Честно", в 2012 году Михаил Филипоненко неудачно попытался войти в Верховную Раду Украины от партии "Новая политика". Тогда он занимал должность директора частного предприятия "Элит-Строй" в Луганске.

С 2020 года Филипоненко находился в розыске и был подозреваем в посягательстве на территориальную целостность Украины. В этом году он также принял участие в так называемых "псевдовыборах" от "Либерально-демократической партии РФ" в Луганской области.

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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