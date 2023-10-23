В Мадриде нашли вывезенные из Украины украшения скифских времен на 60 миллионов евро (фото и видео)

В Испании сотрудники Нацполиции в совместной операции с СБУ в Мадриде изъяли золотые украшения "значительной исторической и экономической ценности", стоимость которых превышает 60 миллионов евро. Также изъято 10 исторических золотых монет.

Как сообщает Crónica Balear, задержаны три гражданина Испании и два гражданина Украины, создавшие преступную сеть, деятельность которой была направлена на незаконное обращение культурных ценностей из Украины.

Отмечается, что эти украшения были угнаны и незаконно вывезены из Украины. Их пробовали реализовать в Мадриде.

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В расследовании сотрудничали офис атташе по внутренним делам Болгарии, Украины, Албании, Северной Македонии и Кипра, а также отдел международного сотрудничества.

Как сообщили в Нацполиции Испании, первые расследования начались, когда агенты узнали, что серия золотых украшений, имеющих большую историческую и экономическую ценность из Украины, продает проживающий в Мадриде гражданин Украины.

Эти предметы были включены в капитал различных коммерческих компаний, созданных специально, чтобы придать им юридический вид и таким образом облегчить их продажу группой инвесторов.

Для выяснения происхождения изделий к ним добавили документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающих их принадлежность к Украинской Православной Церкви. При этом преступная группировка передали имущество и возможность распоряжаться им живущему в Мадриде православному священнику.

Когда испанские эксперты по культурным ценностям подготовили отчеты и провели оценку драгоценностей, стоимость украшений достигла более 60 миллионов евро.

В частности. Злоумышленники пытались продать золотой пояс с головами баранов, хранившийся в сейфе в Мадриде. После этого полиция выяснила, что среди предметов, исследуемых экспертами по культурным ценностям, есть и другие предметы с подобными характеристиками.

Следователи выяснили, что эти украшения демонстрировали на выставке, проходившей в одном из музеев в Киеве с 2009 по 2013 годы. После экспонирования драгоценности оказались у православного священника, который с помощью посредников сфальсифицировал документы и получил право собственности на них. Эти ювелирные изделия были незаконно вывезены из Украины до мая 2016 года.

Специалисты заметили, что эти украшения и монеты принадлежат греко-скифской культуре. Они были сделаны в VIII-IV веках до нашей эпохи.

Напомним, Верховный суд Нидерландов 9 июня подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама от октября 2021 года по Скифскому золоту. Его вернут Украине.

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