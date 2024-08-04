В Мариуполе горит новая военная база оккупантов вблизи Хладокомбината (фото, видео)

В воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупантов. Этот объект находится недалеко от Хладокомбината.

Сопротивление Мариуполя в своем Телеграм-канале "Маріуполь.Спротив" сообщило, что российские пропагандисты поспешили заявить о "бытовом пожаре", однако фото и видео, опубликованные в соцсетях, показали, что горит именно военная часть возле Хладокомбината.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что это новая военная база оккупантов. Ее координаты 47.177975, 37.568491.

Пожар в Мариуполе 4 августа. Источник: t.me/mrplSprotyv Пожар в Мариуполе 4 августа. Источник: t.me/mrplSprotyv

Пожар в Мариуполе 4 августа. Источник: t.me/mrplSprotyv Пожар в Мариуполе 4 августа. Источник: t.me/mrplSprotyv

Пожар в Мариуполе 4 августа. Источник: t.me/mrplSprotyv Пожар в Мариуполе 4 августа. Источник: t.me/mrplSprotyv

Пожар в Мариуполе 4 августа. Источник: t.me/mrplSprotyv Пожар в Мариуполе 4 августа. Источник: t.me/mrplSprotyv

"Снова некоторые из россиян стали немного разбогатели, а акция немного безопаснее. Пока без деталей. Но поверьте, они прекрасны. Пожар наблюдает весь город. Детонации пока нет. Взрывов не было, но русская быстренько уезжает", — добавил Андрющенко.

Напомним, в Крыму атаковали судоремонтный завод ЧФ россии в Килен-бухте.

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