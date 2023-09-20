В Мексике молния попала в двух отдыхавших на пляже людей (видео удара)

Два человека погибли от удара молнии на пляже в Мексике. Инцидент произошел на пляже в городе Акила (штат Мичоакан).

Когда погода ухудшилась, отдыхающие пытались скрыться с пляжа как можно быстрее, заметив изменение погодных условий.

На разошедшихся по соцсетям кадрах видно, как в женщину, идущую по берегу пляжа, ударила молния. Через несколько секунд она поразила шедшего впереди мужчину.

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По информации издания marca, 33-летняя туристка из Гуанахуато скончалась на месте, а мужчина – местный житель, продавец ремесленных изделий и гамаков – скончался позже в больнице.

Издание пишет, что погибшие люди спешили собрать свои вещи, чтобы покинуть пляж. Однако в них попал мощный разряд тока.

Напомним, в Краснодарском крае 49-летний житель Крыма погиб после удара молнии. Она "атаковала" его на овощной базе под Краснодаром прямо в голову.

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