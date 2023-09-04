В Мексике обнаружили древнее украшение для носа, сделанное из человеческой кости (фото)

Археологи обнаружили на юге Мексики причудливое украшение, сделанное из человеческой кости. Изогнутое украшение носили священники и правители во время религиозных церемоний.

Древние майя делали это, чтобы воплотить Кавиля, майяского бога кукурузы и плодородия. Об этом сообщает The History Blog.

Украшение небольшое, лишь 6,4 см в длину, 5,2 см в ширину и 5 см в толщину в самом толстом месте в нижней части куска. Артефакт создан из переднего отдела дистального отдела большеберцовой кости, где нога и лодыжка образуют сустав.

Читайте также: Археологи в Италии нашли скелет юноши, умершего "одной из самых ужасных смертей за всю историю" (фото)

С левой стороны резьба изображает профиль мужчины в головном уборе, напульсниках, ожерелье из шаровидных бусин и ушных раковинах с подвеской. На левой руке мужчины изображен глиф майя, что означает "темноту" или "ночь".

Его правая рука протягивается над центральным гребнем и продолжается на правой стороне украшения на носу, где она держит длинный тонкий стержень вертикально. В нижней части стержня изображен череп, уложенный на пачку ткани.

Гребень кости, из которого было сделано украшение для носа, выглядит как предел портала, который пересекает персонаж, чтобы общаться с богами и предками, что является типичной сценой в искусстве майя классического периода (250-900 гг. н. э.).

Напомним, ученые выдвинули новую причину смерти фараона Тутанхамона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!