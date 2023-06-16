В Мексике случайно обнаружили древнюю статую 1450 года

На территории фруктовой рощи на побережье Мексиканского залива, фермеры случайно наткнулись на древнюю женскую статую высотой шесть футов. Таких статуй раньше в этом регионе не находили. Ее могли создать в период с 1450 по 1521 год.

Об этом пишет Komo.

Археолог из Национального института антропологии Мария Вити сказала, что "это могла быть правительница, судя по ее позе и одежде".

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Возможно, создатели статуи могли соединить в ней признаки богинь и женщин высокого политического статуса тогдашней Уастеки.

"В ацтекских документах колониальной эпохи упоминались женщины-правительницы или, по крайней мере, владельцы короны, передававшиеся своим преемникам... так что это не удивительно. В доиспанскую эпоху женщин высоко ценили, они резко потеряли свой статус только после завоевания", - заявила профессор антропологии Сьюзан Гиллеспи.

Напомним, во время раскопок на участке Люцзява в провинции Шэньси в могиле китайского дворянина археологи обнаружили горшок с кремом для лица в бронзовой банке 2700 лет.

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