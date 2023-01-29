В Минэкономики рассказали, что будет с ценами на коммуналку

Первый замминистра экономики Денис Кудин рассказал, что будет с тарифами на коммунальные услуги в ближайшее время. По его словам, цены на коммуналку для населения пока будут оставаться на текущем уровне.

В частности, власти будут пытаться удерживать тарифы на таких показателях как можно дольше. Об этом Кудин сказал на конференции UkraineEconomicOutlook.

Замминистра указал, что есть принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского относительно тарифов. В частности, глава государства видит в этом компенсацию стремительного роста стоимости жизни.

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В то же время, в Украине показатели зарплат не успевают по темпу инфляции, а также присутствует стремительное сокращение количества работы. Именно из-за этих факторов власти будут пытаться удержать цены на коммуналку на текущем уровне как можно дольше.

Впрочем, Кудин добавил, что на тарифы будут влиять сбор налогов и прямая международная помощь.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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