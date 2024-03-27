В Минобороны объяснили, будут ли мобилизовать на фронт с 18 лет

В Украине идет мобилизация. В Министерстве обороны пояснили, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизационных мерах и военной подготовке.

Согласно документу предлагается мобилизация от 25 до 60 лет, с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка. Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.

Также от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан, кроме этого вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца – в военное.

Читайте также: Кто в Украине с 1 апреля должен прийти в ТЦК без повестки

Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы. 18-летние независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Законопроект также предусматривает два вида военной подготовки для мужчин: базовая военная подготовка и базовая военная служба. Подготовка будет действовать для категории мужчин, которые учатся в высших учебных заведениях, а другим придется служить.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел поправки относительно предоставления отсрочки и бронирования.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!