В Минобороны объяснили, должны ли люди с инвалидностью идти в ТЦК для продления отсрочки

В Украине для оформления отсрочки от мобилизации нужно прийти в ТЦК. Это также касается продления отсрочки.

Такие правила распространяются также лиц с инвалидностью. Как пояснили в Минобороны в ответе на запрос "Судебно-юридической газеты", цифровая команда пока не реализовала выполнение нормы закона о Реестре военнообязанных, которая предусматривает автоматическое предоставление и оформление отсрочки.

Напомним, согласно постановлению Кабмина №560 отсрочка предоставляется не более чем на срок проведения мобилизации, то есть на 90 дней.

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В Минобороны отметили, что отсрочка от призыва может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

В случае невозможности провести проверку у военнообязанных оснований для отсрочки от призыва ТЦК и СП сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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