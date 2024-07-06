В Минобороны объяснили, как часто нужно проходить ВЛК

В Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля в ТЦК, ЦНАПе или через приложение "Резерв+".

Также законом предусмотрено прохождение военно-врачебной комиссии. Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона рассказал, как часто нужно перепроходить ВЛК.

По его словам, в мирное время ВЛК следует проходить повторно раз в 5 лет. Однако сейчас действует норма военного положения.

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"ВЛК во время военного положения нужно проходить раз в год и об этом надо помнить, потому что в мирное время – раз в 5 лет такая норма действует, но сейчас мы, к сожалению, живем в условиях продолжающейся войны", – отметил Лазуткин.

Напомним, юрист объяснила, какое наказание грозит военнообязанным за игнорирование повестки.

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