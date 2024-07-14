В Минобороны объяснили, мобилизуют ли всех обновивших учетные данные

Не все граждане, обновившие учетные данные, будут мобилизованы. После обновления учетных данных не произойдет масштабный призыв на военную службу.

Об этом сообщил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.

"На сегодня, по нашим данным, около 3 миллионов граждан Украины обновили свои учетные данные. Однако потребность Вооруженных Сил Украины для призыва во время мобилизации значительно меньше. Поэтому не все, кто обновил учетные данные, будут призваны на военную службу", — отметил Андрусяк.

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Он также подчеркнул, что процесс обновления данных направлен на обеспечение справедливого подхода, "чтобы государство могло видеть всех военнообязанных на военном учете".

Мобилизация и обновление учетных данных

Напомним, что 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Согласно новым положениям, все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны до 16 июля 2024 обновить свои учетные данные. За неисполнение этой обязанности предусмотрены штрафы.

Также сообщалось, что женщины, военнообязанные, будут оштрафованы, если не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней.

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