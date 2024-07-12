В Минобороны объяснили, ускорит ли получение повестки обновление данных в 'Резерв+'

В Украине военнообязанные до 16 июля должны обновить учетные данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАПе или через приложение "Резерв+".

Из-за последнего обновили свои персональные данные уже 2,7 миллиона украинцев. Никто из этих граждан до сих пор не получил пуш с повесткой, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки", – подчеркнула она.

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Черногоренко добавила, что примерно 90-100 тысяч граждан каждый день обновляют данные онлайн.

"Новый рекорд доказывает, что при всей дезинформации и классическом недоверии к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов как Резерв+", – указала она.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

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