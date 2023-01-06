В минобороны показали, как сбивают "шахеды", летящие на критическую инфраструктуру Киева (видео)

Работа по уничтожению дронов над Киевом

Украинские защитники рассказывали, как сбивали летящие на Киев беспилотники. Напомним, что россия атакует с помощью дронов-камикадзе критическую инфраструктуру Украины.

Соответствующим видео о работе военных на небом столицы поделились в телеграм-канале министерства обороны. На видео можно узнать, какие действия происходят во время атаки на Киев.

"Мобильные группы, выполняющие боевые распоряжения: 241 бригада территориальной обороны города Киева, ГФТХ Т-2 Демеевка и ГФТХ Мрия прикрывают Киев на южном направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, что очередную атаку с помощью дронов иранского производства оккупанты устроили в новогоднюю ночь. Отметим, что один из беспилотников ударил по объекту инфраструктуры.

В результате боевой работы в этот период противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БПЛА.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов показал фото сбитого иранского беспилотника. Там он указал на циничную надпись, которая осталась на одном из дронов "Герань-2", атаковавших область.

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