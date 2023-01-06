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Війна в Україні

У міноборони показали, як збивають "шахеди", які летять на критичну інфраструктуру Києва (відео)

Тетяна Іванова

Робота зі знищення дронів над Києвом

Українські захисники розповідали, як збивали безпілотники, що летять на Київ. Нагадаємо, що росія атакує за допомогою дронів-камікадзе критичну інфраструктуру України.

Відповідним відео про роботу військових на небі столиці поділилися в телеграм-каналі міністерства оборони. На відео можна дізнатись, які дії відбуваються під час атаки на Київ.

"Мобільні групи, які виконують бойові розпорядження: 241 бригада територіальної оборони міста Києва, ДФТГ Т-2 Деміївка та ДФТГ Мрія прикривають Київ на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, що чергову атаку за допомогою дронів іранського виробництва окупанти влаштували у новорічну ніч. Зазначимо, що один із безпілотників ударив по об'єкту інфраструктури.

Внаслідок бойової роботи у цей період протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БПЛА.

Начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небутов показав фото збитого іранського безпілотника. Там він вказав на цинічний напис, який залишився на одному з дронів "Герань-2", які атакували область.

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Війна в Україні