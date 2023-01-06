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Война в Украине

В минобороны показали, как сбивают "шахеды", летящие на критическую инфраструктуру Киева (видео)

Татьяна Иванова

Работа по уничтожению дронов над Киевом

Украинские защитники рассказывали, как сбивали летящие на Киев беспилотники. Напомним, что россия атакует с помощью дронов-камикадзе критическую инфраструктуру Украины.

Соответствующим видео о работе военных на небом столицы поделились в телеграм-канале министерства обороны. На видео можно узнать, какие действия происходят во время атаки на Киев.

"Мобильные группы, выполняющие боевые распоряжения: 241 бригада территориальной обороны города Киева, ГФТХ Т-2 Демеевка и ГФТХ Мрия прикрывают Киев на южном направлении", — говорится в сообщении.

 

Напомним, что очередную атаку с помощью дронов иранского производства оккупанты устроили в новогоднюю ночь. Отметим, что один из беспилотников ударил по объекту инфраструктуры.

В результате боевой работы в этот период противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БПЛА.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов показал фото сбитого иранского беспилотника. Там он указал на циничную надпись, которая осталась на одном из дронов "Герань-2", атаковавших область.

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Война в Украине