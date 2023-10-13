В Минобороны предупредили: страну придется защищать каждому (видео)

Во время действия военного положения в Украине идет постоянная мобилизация, во время которой в армию призывают мужчин от 18 до 60 лет. Также могут призвать женщин определенных профессий.

Замминистра обороны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона отметила, что под мобилизацию может попасть каждый военнообязанный. "Страну придется защищать каждому", – сказала она.

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"Даже если человека не будет в Реестре военнообязанных, государство сможет его найти в других реестрах. Поэтому лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться", – добавила Калмыкова.

Чиновница Минобороны также отметила, что в Украине сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации.

"Сейчас уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающиеся учета военнообязанных, которые затем становятся военнослужащими. Для того чтобы люди могли проходить ВЛК, а также все процедуры, касающиеся мобилизации по месту жительства. Сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам, для того чтобы можно было выносить изменения в Закон Украины и нормировать вопросы учета военнослужащих", – добавила Калмыкова.

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По ее словам, также готовятся изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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