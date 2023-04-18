В Минобороны предупредили украинцев о российском фейке о военкоматах

Оккупанты пытаются дискредитировать работу украинских военкоматов, распространяя лживую информацию. Об этом предупреждает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, россияне распространяют фейки по сети. Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что оккупанты распространяют информацию, будто территориальные центры комплектования не имеют статуса юридического лица.

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"Несколько лет назад они это запускали по другим государственным институтам", – написала Маляр.

Впрочем, деятельность военкоматов осуществляется в рамках правового поля. У них есть все необходимые для работы права.

Учреждения также являются юридическими лицами публичного права и имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства.

"А вот безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и нанести вред нашей обороноспособности", – подчеркнула Маляр.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

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