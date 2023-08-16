В Минсоцполитики напомнили, кого из украинцев могут лишить субсидии

За что могут забрать жилищную субсидию

Правительство принимает меры по обеспечению большей честности и точности при предоставлении субсидий населению. Министерство социальной политики сообщило, что проверки на право на получение субсидии станут более подробными.

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Согласно мониторингу, около 10% граждан Украины получили льготы из-за незаконных действий. Список данных, проверяемых у потенциальных и действующих получателей субсидий, включает:

Реквизиты документов.

Зарегистрированы транспортные средства.

Источники дохода, включая социальные выплаты.

Таможенное оформление транспорта и его составляющих.

Состояние бюджетных счетов и штрафов.

В случае выявления нарушений выплаты субсидий могут быть приостановлены или отказано в их предоставлении.

Кого будут касаться изменения

Правительство определило категории населения, которые могут потерять право на субсидии:

Лица с долгами за коммунальные услуги, сумма которых превышает 680 гривен.

Лица, проживающие в квартирах с площадью более 130 квадратных метров или домах более 230 квадратных метров.

Семьи, владеющие автомобилями, возраст которых меньше 5 лет.

Лица, не уплачивающие единый взнос более 3 месяцев.

Члены семей, которые приобрели имущество на сумму более 50 тысяч гривен за последние 6 месяцев.

Лица с депозитами на сумму более 100 тысяч гривен.

Семья, где взрослый член не имеет статуса студента, работающего или безработного.

Семьи, в которых два автомобиля, возраст которых превышает 15 лет.

Рабочие, получающие меньше минимальной заработной платы.

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Получение субсидий: кто имеет на это право

Субсидии предназначаются для поддержки малоимущих слоев населения. Для того чтобы получить льготы, вам нужно выполнить несколько шагов:

Составьте заявление согласно образцу. Заполните право на доходы. Образец заполнения доступен на веб-сайте. Добавьте документы, подтверждающие ваше право на проживание в данном жилье, например, свидетельство о собственности или договоре аренды. Если у вас есть право на дополнительные льготы, приложите соответствующие документы.

Отметим, что после рассмотрения заявления субсидии будут начислены автоматически. Средний размер субсидии составляет 350–400 гривен.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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