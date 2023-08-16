У Мінсоцполітики нагадали, кого з українців можуть позбавити субсидії

Уряд вживає заходів для забезпечення більшої чесності та точності при наданні субсидій населенню. Міністерство соціальної політики повідомило, що перевірки на право на отримання субсидії стануть більш докладними.

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Згідно з моніторингом, близько 10% громадян України здобули пільги через незаконні дії. Список даних, які будуть перевірятися у потенційних та діючих одержувачів субсидій, включає:

Реквізити документів.

Зареєстровані транспортні засоби.

Джерела доходу, включаючи соціальні виплати.

Митне оформлення транспорту та його складових.

Стан бюджетних рахунків та наявність штрафів.

Відео дня

У випадку виявлення порушень, виплати субсидій можуть бути призупинені або відмовлено в їх наданні.

Кого стосуватимуться зміни

Уряд визначив категорії населення, які можуть втратити право на субсидії:

Особи з боргами за комунальні послуги, сума яких перевищує 680 гривень.

Особи, які проживають у квартирах з площею понад 130 квадратних метрів чи будинках понад 230 квадратних метрів.

Сім'ї, які володіють автомобілями, вік яких менше 5 років.

Особи, які не сплачують єдиний внесок більше 3 місяців.

Члени сімей, які набули майно на суму понад 50 тисяч гривень протягом останніх 6 місяців.

Особи з депозитами на суму більше 100 тисяч гривень.

Родини, де дорослий член не має статусу студента, працюючого чи безробітного.

Сім'ї, в яких два автомобілі, вік яких перевищує 15 років.

Робітники, що отримують менше мінімальної заробітної плати.

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Отримання субсидій: хто має на це право

Субсидії призначаються для підтримки малозабезпечених верств населення. Для того, щоб отримати пільги, вам потрібно виконати декілька кроків:

Складіть заяву згідно із зразком. Заповніть декларацію про доходи. Зразок заповнення доступний на веб-сайті. Додайте документи, які підтверджують ваше право на проживання в даному житлі, наприклад, свідоцтво про власність або договір оренди. Якщо ви маєте право на додаткові пільги, прикладіть відповідні документи.

Відзначимо, що після розгляду заяви, субсидії будуть нараховані автоматично. Середній розмір субсидії становить 350-400 гривень.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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