В Минсоцполитики объяснили, кому повысят пенсии в апреле

В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсионных выплат ряду граждан с 1 апреля. Накануне многие пенсионеры увеличили пенсию во время индексации в марте.

По словам первого заместителя главы Минсоцполитики Дарьи Марчак, в апреле выплаты повысят пенсионерам, которые продолжают работать и получать страховой стаж. Эта категория не увеличила пенсию в марте.

Уровень прибавки будет определяться для каждого пенсионера индивидуально. На сумму повышения пенсии будет влиять страховой стаж гражданина, а также размер официальной зарплаты.

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Для перерасчета выплат не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда, надбавку оформят автоматически. В то же время пенсионеры могут узнать размер надбавки после пересчета воспользовавшись порталом электронных услуг ПФУ.

Для этого нужно авторизоваться в персональном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга. Информация о прибавке будет указана в разделе "Моя пенсия".

Напомним, ранее пенсионерам сообщили о необходимости подать заявку, чтобы не остаться без выплат.

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