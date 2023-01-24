В Минсоцполитики пообещали пенсионерам 'достойные выплаты' после войны, но не всем

В Украине планируется после войны пересмотреть выплаты для пенсионеров. Однако и после отмены военного положения не все пожилые граждане будут получать повышенные пенсии.

Как сообщает издание "На пенсии" со ссылкой на заявление замминистра социальной политики Дарии Марчак, после победы над российскими захватчиками планируется введение накопительной пенсии. Именно благодаря этому украинцы в будущем получат повышенные выплаты.

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Она отметила, что это будут касаться работающих украинцев. А в отношении тех граждан, кто вышел на пенсию к настоящему моменту, изменений не произойдет.

"Внедрение накопительной пенсионной системы на первом этапе или в целом из-за уменьшения ЕСВ может привести к уменьшению ресурса Пенсионного фонда. Но будем реалистами - уже сегодня государство в значительной степени, примерно на 40%, финансирует Пенсионный фонд", — добавила Марчак.

Чиновница Минсоца сообщила также, что накопительные можно будет передавать по наследству. "В случае, если с вами что-то происходит, она переходит к вашим потомкам, наследникам, если вы определите отдельных наследников. То есть независимо от того, как будет развиваться ваша жизнь – это уже ваши деньги, на которые имеете право только вы", – заверила она.

Напомним, что украинское правительство запускает пенсионную реформу. В частности, речь идет о накопительной пенсионной системе. Ожидается, что взносы в Пенсионный фонд будут идти как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Больше о накопительной пенсии читайте в нашем материале.

В Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

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