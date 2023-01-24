У Мінсоцполітики пообіцяли пенсіонерам 'гідні виплати' після війни, але не всім

В Україні планують після війни переглянути виплати для пенсіонерів. Однак і після скасування воєнного стану не всі громадяни похилого віку отримуватимуть підвищені пенсії.

Як повідомляє видання "На пенсії" з посиланням на заяву заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, після перемоги над російськими загарбниками планується введення накопичувальної пенсії. Саме завдяки цьому українці у майбутньому отримають підвищені виплати.

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Вона зауважила, що це стосуватимуться працюючих українців. А відносно тих громадян, хто вийшов на пенсію до цього моменту, змін не відбудеться.

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"Впровадження накопичувальної пенсійної системи на першому етапі або загалом через зменшення ЄСВ може призвести до зменшення ресурсу Пенсійного фонду. Але будемо реалістами – вже сьогодні держава значною мірою, приблизно на 40%, фінансує Пенсійний фонд", – додала Марчак.

Чиновниця Мінсоцу повідомила також, що накопичувальні можна буде передавати у спадок. "У випадку, якщо з вами щось відбувається, вона переходить до ваших нащадків, спадкоємців, якщо ви визначите окремих спадкоємців. Тобто незалежно від того, як розвиватиметься ваше життя – це вже ваші гроші, на які маєте право лише ви", – запевнила вона.

Нагадаємо, що український уряд запускає пенсійну реформу. Зокрема йдеться про накопичувальну пенсійну систему. Очікується, що внески до Пенсійного фонду будуть йти як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. Більше про накопичувальну пенсію читайте у нашому матеріалі.

В Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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