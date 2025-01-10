В Минздраве сообщили об изменениях в оценке состояния больных раком после реформы МСЭК

Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые подходы к определению инвалидности для онкобольных в рамках реформы МСЭК. Принципы остаются прежними, но стали более детализированными и дополненными.

Минздрав отмечает, что новая система учитывает не только медицинские показатели, но и широкий спектр факторов, влияющих на качество жизни. Принципы остались такими же, как и раньше, но были детализированы и дополнены, отметили в Минздраве.

При оценке анализируются:

способность к самообслуживанию;

социальная активность;

обучаемость;

возможность трудовой деятельности;

ориентация в пространстве и способность к общению;

контроль поведения, то есть умение самостоятельно принимать решения и управлять своими действиями.

Такой подход позволяет учитывать последствия химиотерапии, оперативных вмешательств или удаления органов, а также оценить индивидуальный прогноз обновления.

Новые упрощения в процессе установления инвалидности

Бессрочная установка инвалидности Инвалидность устанавливается бессрочно для пациентов с необратимыми состояниями или неблагоприятными прогнозами, сопровождающимися значительными нарушениями функций организма.

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Оценка вне больницы Для пациентов с ограниченной мобильностью введено:

Заочная оценка – проводится на основе медицинских документов, если пациент не может посетить заведение.

– проводится на основе медицинских документов, если пациент не может посетить заведение. Выездная оценка – команда экспертов приезжает к месту жительства или лечению пациента.

– команда экспертов приезжает к месту жительства или лечению пациента. Телемедицинская оценка – дистанционная процедура с помощью цифровых технологий.

Список заболеваний с неблагоприятным прогнозом Внесен обновленный список болезней, которые дают право на автоматическое установление инвалидности на 5 лет без необходимости ежегодного пересмотра. В него входят:

тяжелые формы онкогематологических заболеваний, включая острые лейкемии и отдельные виды лимфом с высоким риском прогрессирования;

онкологические заболевания с высокой вероятностью рецидива, в частности, метастатические опухоли.

Обеспечение социальных гарантий Пациенты, обладающие неблагоприятным прогнозом или необратимыми нарушениями, будут получать социальную поддержку без необходимости дополнительного подтверждения.

Реформа призвана обеспечить более удобный, прозрачный и индивидуальный подход к определению инвалидности для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Напомним, Минздрав отменил 188 выводов об инвалидности.

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