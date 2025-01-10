В Минздраве сообщили об изменениях в оценке состояния больных раком после реформы МСЭК
Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые подходы к определению инвалидности для онкобольных в рамках реформы МСЭК. Принципы остаются прежними, но стали более детализированными и дополненными.
Минздрав отмечает, что новая система учитывает не только медицинские показатели, но и широкий спектр факторов, влияющих на качество жизни. Принципы остались такими же, как и раньше, но были детализированы и дополнены, отметили в Минздраве.
При оценке анализируются:
- способность к самообслуживанию;
- социальная активность;
- обучаемость;
- возможность трудовой деятельности;
- ориентация в пространстве и способность к общению;
- контроль поведения, то есть умение самостоятельно принимать решения и управлять своими действиями.
Такой подход позволяет учитывать последствия химиотерапии, оперативных вмешательств или удаления органов, а также оценить индивидуальный прогноз обновления.
Новые упрощения в процессе установления инвалидности
- Бессрочная установка инвалидности Инвалидность устанавливается бессрочно для пациентов с необратимыми состояниями или неблагоприятными прогнозами, сопровождающимися значительными нарушениями функций организма.
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- Оценка вне больницы Для пациентов с ограниченной мобильностью введено:
- Заочная оценка – проводится на основе медицинских документов, если пациент не может посетить заведение.
- Выездная оценка – команда экспертов приезжает к месту жительства или лечению пациента.
- Телемедицинская оценка – дистанционная процедура с помощью цифровых технологий.
Список заболеваний с неблагоприятным прогнозом Внесен обновленный список болезней, которые дают право на автоматическое установление инвалидности на 5 лет без необходимости ежегодного пересмотра. В него входят:
- тяжелые формы онкогематологических заболеваний, включая острые лейкемии и отдельные виды лимфом с высоким риском прогрессирования;
- онкологические заболевания с высокой вероятностью рецидива, в частности, метастатические опухоли.
Обеспечение социальных гарантий Пациенты, обладающие неблагоприятным прогнозом или необратимыми нарушениями, будут получать социальную поддержку без необходимости дополнительного подтверждения.
Реформа призвана обеспечить более удобный, прозрачный и индивидуальный подход к определению инвалидности для пациентов с онкологическими заболеваниями.
Напомним, Минздрав отменил 188 выводов об инвалидности.
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